Наксари

Нахера
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Испания
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Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
13
Adrián González A.
Вра
1
0
0
0
0
8
Miguel Martínez M.
Пол
1
0
0
0
0
9
Javier Orodea J.
Нап
1
0
0
0
0
7
Javi Martínez J.
Нап
1
0
0
0
0
15
Iván Rojo I.
Нап
1
0
0
1
0
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Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 20:30
Наксари
0 : 1
ФК Андорра
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 20:30
1 раунд
Наксари
0
ФК Андорра
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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