Младост

Лучани
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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
Кешля
2 : 0
Младост
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
1 раунд
Кешля
2
Младост
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 21:30
Младост
0 : 3
Кешля
29.06.2017 29 июня 2017 чт 21:30
1 раунд
Младост
0
Кешля
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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