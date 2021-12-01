Менсахеро

Санта-Круз-де-ла-Пальма
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Страна
Испания
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Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
25
Alejandro Padilla A.
Вра
1
0
0
0
0
3
Samu Martín S.
Защ
1
0
0
0
0
22
Wilson Cuero W.
Нап
1
0
0
0
0
10
Eduardo Salles E.
Нап
1
0
0
0
0
15
Jesus Cruz J.
Нап
1
0
0
0
0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 18:30
Менсахеро
0 : 1
Сарагоса
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 18:30
1 раунд
Менсахеро
0
Сарагоса
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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