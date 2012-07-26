Маккаби

Нетанья
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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 18:30
КуПС
0 : 1
Маккаби
26.07.2012 26 июля 2012 чт 18:30
2 раунд
КуПС
0
Маккаби
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 21:00
Маккаби
1 : 2
КуПС
19.07.2012 19 июля 2012 чт 21:00
2 раунд
Маккаби
1
КуПС
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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