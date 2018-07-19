Люфтетари

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Результаты
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:00
Люфтетари
3 : 3
Вентспилс
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:00
1 раунд
Люфтетари
3
Вентспилс
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018 12 июля 2018 чт 17:45
Вентспилс
5 : 0
Люфтетари
12.07.2018 12 июля 2018 чт 17:45
1 раунд
Вентспилс
5
Люфтетари
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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