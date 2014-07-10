Либертас

Борго Маджиоре
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:30
Либертас
0 : 2
Ботев
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:30
1 раунд
Либертас
0
Ботев
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 19:45
Ботев
4 : 0
Либертас
03.07.2014 03 июля 2014 чт 19:45
1 раунд
Ботев
4
Либертас
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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