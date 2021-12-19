Ле-Жюмо

Майотта
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Франция
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Результаты
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:20
Бордо
10 : 0
Ле-Жюмо
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:20
1/32 финала
Бордо
10
Ле-Жюмо
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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