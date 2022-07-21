Кызыл-Жар

Петропавловск
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Страна
Казахстан
Стадион
Тренер
Али Алиев
А. Алиев
Лента
Состав
Расписание
Результаты
Ближайшие матчи
21.07.2022 21 июля 2022 чт 15:00
Кызыл-Жар
-:-
Осиек
21.07.2022 21 июля 2022 чт 15:00
Лига конференций , 2 раунд
Кызыл-Жар
-
Осиек
-
Лига конференций , 2 раунд
28.07.2022 28 июля 2022 чт 21:30
Осиек
-:-
Кызыл-Жар
28.07.2022 28 июля 2022 чт 21:30
Лига конференций , 2 раунд
Осиек
-
Кызыл-Жар
-
Лига конференций , 2 раунд
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