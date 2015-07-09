Круоя

Пакруойс
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Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:30
Ягеллония
8 : 0
Круоя
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:30
1 раунд
Ягеллония
8
Круоя
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 18:00
Круоя
0 : 1
Ягеллония
02.07.2015 02 июля 2015 чт 18:00
1 раунд
Круоя
0
Ягеллония
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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