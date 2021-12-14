Кристо Атлетико

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Испания
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Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
David Morante D.
Защ
1
0
0
0
0
8
Diego Gonzalez D.
Защ
1
0
0
0
0
5
Josua Pérez J.
Защ
1
0
0
0
0
18
David Gallego D.
Пол
1
0
0
0
0
9
Alfredo Sualdea A.
Пол
1
1
0
0
0
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Результаты
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 23:00
Кристо Атлетико
1 : 2
Эспаньол
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 23:00
2 раунд
Кристо Атлетико
1
Эспаньол
2
Испания. Кубок , 2 раунд
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:00
Кристо Атлетико
2 : 0
Реал Унион
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:00
1 раунд
Кристо Атлетико
2
Реал Унион
0
Испания. Кубок , 1 раунд
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