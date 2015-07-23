Колледж Дублин

Дублин
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Результаты
23.07.2015 23 июля 2015 чт 20:00
Колледж Дублин
1 : 5
Слован
23.07.2015 23 июля 2015 чт 20:00
2 раунд
Колледж Дублин
1
Слован
5
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2015 16 июля 2015 чт 21:15
Слован
1 : 0
Колледж Дублин
16.07.2015 16 июля 2015 чт 21:15
2 раунд
Слован
1
Колледж Дублин
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
09.07.2015 09 июля 2015 чт 19:00
Дюделанж
2 : 1
Колледж Дублин
09.07.2015 09 июля 2015 чт 19:00
1 раунд
Дюделанж
2
Колледж Дублин
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 21:45
Колледж Дублин
1 : 0
Дюделанж
02.07.2015 02 июля 2015 чт 21:45
1 раунд
Колледж Дублин
1
Дюделанж
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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