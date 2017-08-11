Кобленц

Кобленц
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Германия
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Результаты
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 20:00
Кобленц
2 : 3
Динамо
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 20:00
1/32 финала
Кобленц
2
Динамо
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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