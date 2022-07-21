Кишварда

Кишварда
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Страна
Венгрия
Стадион
Тренер
Габор Эрош
Г. Эрош
Лента
Состав
Расписание
Результаты
Ближайшие матчи
21.07.2022 21 июля 2022 чт 17:00
Кайрат
-:-
Кишварда
21.07.2022 21 июля 2022 чт 17:00
Лига конференций , 2 раунд
Кайрат
-
Кишварда
-
Лига конференций , 2 раунд
28.07.2022 28 июля 2022 чт 19:00
Кишварда
-:-
Кайрат
28.07.2022 28 июля 2022 чт 19:00
Лига конференций , 2 раунд
Кишварда
-
Кайрат
-
Лига конференций , 2 раунд
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