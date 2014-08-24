Казертана

Казерта
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Италия
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Результаты
Результаты
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 21:45
Чезена
1 : 0
Казертана
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 21:45
3 раунд
Чезена
1
Казертана
0
Италия. Кубок , 3 раунд
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