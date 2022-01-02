Канн

Канны
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Франция
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Результаты
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 15:45
Канн
0 : 1
Тулуза
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 15:45
1/16 финала
Канн
0
Тулуза
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 20:30
Канн
1(3) : 1(2)
Дижон
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 20:30
1/32 финала
Канн
1
Дижон
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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