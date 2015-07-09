Калев

Силламяэ
Подписаться
Сайт
Страна
Эстония
Стадион
Раквере
Тренер
Сергей Францев
С. Францев
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 20:00
Хайдук
6 : 2
Калев
09.07.2015 09 июля 2015 чт 20:00
1 раунд
Хайдук
6
Калев
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 19:30
Калев
1 : 1
Хайдук
02.07.2015 02 июля 2015 чт 19:30
1 раунд
Калев
1
Хайдук
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее