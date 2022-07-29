Каан-Мариенборн

Зиген
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Германия
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Результаты
Ближайшие матчи
29.07.2022 29 июля 2022 пт -:-
Каан-Мариенборн
-:-
Нюрнберг
29.07.2022 29 июля 2022 пт -:-
Германия. Кубок , 1/32 финала
Каан-Мариенборн
-
Нюрнберг
-
Германия. Кубок , 1/32 финала
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