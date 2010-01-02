Йорк Сити

Йорк
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Англия
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Результаты
Результаты
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Сток Сити
3 : 1
Йорк Сити
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
1/32 финала
Сток Сити
3
Йорк Сити
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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