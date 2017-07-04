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Результаты
04.07.2017 04 июля 2017 вт 19:00
Инфонет
0 : 1
Хибернианс
04.07.2017 04 июля 2017 вт 19:00
1 раунд
Инфонет
0
Хибернианс
1
Лига чемпионов , 1 раунд
27.06.2017 27 июня 2017 вт 21:00
Хибернианс
2 : 0
Инфонет
27.06.2017 27 июня 2017 вт 21:00
1 раунд
Хибернианс
2
Инфонет
0
Лига чемпионов , 1 раунд
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