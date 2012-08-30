Хорсенс

Хорсенс
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Результаты
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 22:30
Спортинг
5 : 0
Хорсенс
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 22:30
4 раунд
Спортинг
5
Хорсенс
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 22:00
Хорсенс
1 : 1
Спортинг
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 22:00
4 раунд
Хорсенс
1
Спортинг
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 19:00
Эльфсборг
2 : 3
Хорсенс
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 19:00
3 раунд
Эльфсборг
2
Хорсенс
3
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:15
Хорсенс
1 : 1
Эльфсборг
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:15
3 раунд
Хорсенс
1
Эльфсборг
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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