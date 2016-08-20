Хомбург

Хомбург
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Германия
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Результаты
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:30
Хомбург
0 : 3
Штутгарт
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:30
1/32 финала
Хомбург
0
Штутгарт
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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