Хеннеф 05

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Германия
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Результаты
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 15:30
Хеннеф 05
0 : 6
Мюнхен 1860
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 15:30
1 раунд
Хеннеф 05
0
Мюнхен 1860
6
Германия. Кубок , 1 раунд
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