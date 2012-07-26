Хазар

Ленкорань
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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:00
Лех
1 : 0
Хазар
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:00
2 раунд
Лех
1
Хазар
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
Хазар
1 : 1
Лех
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
2 раунд
Хазар
1
Лех
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:45
Нымме Калью
0 : 2
Хазар
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:45
1 раунд
Нымме Калью
0
Хазар
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 18:00
Хазар
2 : 2
Нымме Калью
05.07.2012 05 июля 2012 чт 18:00
1 раунд
Хазар
2
Нымме Калью
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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