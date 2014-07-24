Хапоэль

Тель-Авив
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Израиль
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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:30
Хапоэль
1 : 0
Астана
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:30
2 раунд
Хапоэль
1
Астана
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 16:00
Астана
3 : 0
Хапоэль
17.07.2014 17 июля 2014 чт 16:00
2 раунд
Астана
3
Хапоэль
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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