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Результаты
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
Стяуа
2 : 1
Хайдук
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
3 раунд
Стяуа
2
Хайдук
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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