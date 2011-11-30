Губбио

Губбио
Подписаться
Сайт
Страна
Италия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 17:00
Чезена
3 : 0
Губбио
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 17:00
4 раунд
Чезена
3
Губбио
0
Италия. Кубок , 4 раунд
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 21:45
Аталанта
3 : 4
Губбио
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 21:45
3 раунд
Аталанта
3
Губбио
4
Италия. Кубок , 3 раунд
Подробнее