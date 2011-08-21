Гроссето

Гроссето
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Италия
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Результаты
Результаты
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 21:45
Парма
4 : 1
Гроссето
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 21:45
3 раунд
Парма
4
Гроссето
1
Италия. Кубок , 3 раунд
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