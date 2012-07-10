Гревенмахер

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Результаты
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:45
Гревенмахер
0 : 0
Тирана
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:45
1 раунд
Гревенмахер
0
Тирана
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 20:00
Тирана
2 : 0
Гревенмахер
05.07.2012 05 июля 2012 чт 20:00
1 раунд
Тирана
2
Гревенмахер
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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