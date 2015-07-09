Гоу Эхед Иглс

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Нидерланды
Стадион
Аделааршорст
Тренер
Деннис Деммерс
Д. Деммерс
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Результаты

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Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:30
Ференцварош
4 : 1
Гоу Эхед Иглс
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:30
1 раунд
Ференцварош
4
Гоу Эхед Иглс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 21:00
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
Ференцварош
02.07.2015 02 июля 2015 чт 21:00
1 раунд
Гоу Эхед Иглс
1
Ференцварош
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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