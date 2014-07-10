Фрам

Рейкьявик
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10.07.2014 10 июля 2014 чт 19:00
Нымме Калью
2 : 2
Фрам
10.07.2014 10 июля 2014 чт 19:00
1 раунд
Нымме Калью
2
Фрам
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 22:15
Фрам
0 : 1
Нымме Калью
03.07.2014 03 июля 2014 чт 22:15
1 раунд
Фрам
0
Нымме Калью
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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