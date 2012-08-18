ФК Фалькензее-Финкенкруг

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Германия
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Результаты
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 16:30
ФК Фалькензее-Финкенкруг
0 : 5
Штутгарт
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 16:30
1 раунд
ФК Фалькензее-Финкенкруг
0
Штутгарт
5
Германия. Кубок , 1 раунд
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