Эуропа

Барселона
Подписаться
Сайт
Страна
Испания
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
Эуропа
0 : 1
Аморебьета
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
1 раунд
Эуропа
0
Аморебьета
1
Испания. Кубок , 1 раунд
Подробнее