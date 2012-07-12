Эшен-Маурен

Эшен
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Результаты
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
Эшен-Маурен
0 : 1
Хафнарфьордур
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
1 раунд
Эшен-Маурен
0
Хафнарфьордур
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 22:15
Хафнарфьордур
2 : 1
Эшен-Маурен
05.07.2012 05 июля 2012 чт 22:15
1 раунд
Хафнарфьордур
2
Эшен-Маурен
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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