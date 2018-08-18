Эрндтебрюк

Эрндтебрюк
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Германия
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Результаты
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Эрндтебрюк
3 : 5
Гамбург
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
1/32 финала
Эрндтебрюк
3
Гамбург
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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