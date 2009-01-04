Экларон Волкурт

Волкурт
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Франция
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Результаты
Результаты
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 16:30
Экларон Волкурт
0 : 5
Дижон
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 16:30
1/32 финала
Экларон Волкурт
0
Дижон
5
Франция. Кубок , 1/32 финала
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