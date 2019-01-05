Эглон

Ламантен
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Франция
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Результаты
Результаты
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
Орлеан
3 : 2
Эглон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
1/32 финала
Орлеан
3
Эглон
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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