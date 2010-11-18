Эббсфлит Юнайтед

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Англия
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Результаты
18.11.2010 18 нояб. 2010 чт 22:45
Эббсфлит Юнайтед
2 : 3
Уимблдон
18.11.2010 18 нояб. 2010 чт 22:45
1 раунд
Эббсфлит Юнайтед
2
Уимблдон
3
Англия. Кубок , 1 раунд
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