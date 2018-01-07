Дюнкерк

Дюнкерк
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Франция
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Результаты
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
Дюнкерк
2 : 4
Метц
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
1/32 финала
Дюнкерк
2
Метц
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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