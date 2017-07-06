Дунав

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Болгария
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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
Дунав
0 : 2
Иртыш
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
1 раунд
Дунав
0
Иртыш
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 17:00
Иртыш
1 : 0
Дунав
29.06.2017 29 июня 2017 чт 17:00
1 раунд
Иртыш
1
Дунав
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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