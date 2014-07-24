Дьёр

Дьёр
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Венгрия
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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Гетеборг
0 : 1
Дьёр
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Гетеборг
0
Дьёр
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
Дьёр
0 : 3
Гетеборг
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
2 раунд
Дьёр
0
Гетеборг
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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