Даугава

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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 19:30
Даугава
0 : 3
Абердин
10.07.2014 10 июля 2014 чт 19:30
1 раунд
Даугава
0
Абердин
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
Абердин
5 : 0
Даугава
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
1 раунд
Абердин
5
Даугава
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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