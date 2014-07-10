Даугава

Даугавпилс
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 18:00
Даугава
1 : 1
Викингур
10.07.2014 10 июля 2014 чт 18:00
1 раунд
Даугава
1
Викингур
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
Абердин
5 : 0
Даугава
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
1 раунд
Абердин
5
Даугава
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:00
Викингур
2 : 1
Даугава
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:00
1 раунд
Викингур
2
Даугава
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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