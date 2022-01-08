Честерфилд

Честерфилд
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Страна
Англия
Стадион
Тренер
Джеймс Роу
Д. Роу
Лента
Состав
Результаты
Результаты
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 20:30
Челси
5 : 1
Честерфилд
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 20:30
1/32 финала
Челси
5
Честерфилд
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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