Черно Море

Варна
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Результаты
23.07.2015 23 июля 2015 чт 18:00
Динамо
4 : 0
Черно Море
23.07.2015 23 июля 2015 чт 18:00
2 раунд
Динамо
4
Черно Море
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2015 16 июля 2015 чт 20:00
Черно Море
1 : 1
Динамо
16.07.2015 16 июля 2015 чт 20:00
2 раунд
Черно Море
1
Динамо
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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