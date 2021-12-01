Бреа

Бреа-де-Арагон
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Страна
Испания
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Результаты
Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
Бреа
0 : 2
Ибица
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
1 раунд
Бреа
0
Ибица
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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