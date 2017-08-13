Боннер

Бонн
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
Боннер
2 : 6
Ганновер-96
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
1/32 финала
Боннер
2
Ганновер-96
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
Подробнее