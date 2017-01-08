Биарриц

Биарриц
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Франция
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Результаты
Результаты
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
Биарриц
0 : 6
Ренн
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
1/32 финала
Биарриц
0
Ренн
6
Франция. Кубок , 1/32 финала
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