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Берое
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Берое
Стара-Загора
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С. Макдональд
Нап
38
4
1
0
3
0
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Таблица
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Результаты
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
ХИК
1 : 0
Берое
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
2 раунд
ХИК
1
Берое
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:30
Берое
1 : 1
ХИК
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:30
2 раунд
Берое
1
ХИК
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
Радник
0 : 2
Берое
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
1 раунд
Радник
0
Берое
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:30
Берое
0 : 0
Радник
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:30
1 раунд
Берое
0
Радник
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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