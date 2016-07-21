Берое

Стара-Загора
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Скотт Макдональд С. Макдональд 		Нап 38 4 1 0 3 0
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Таблица

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Результаты
21.07.2016 21 июля 2016 чт 19:00
ХИК
1 : 0
Берое
21.07.2016 21 июля 2016 чт 19:00
2 раунд
ХИК
1
Берое
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:30
Берое
1 : 1
ХИК
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:30
2 раунд
Берое
1
ХИК
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Радник
0 : 2
Берое
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
1 раунд
Радник
0
Берое
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:30
Берое
0 : 0
Радник
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:30
1 раунд
Берое
0
Радник
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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