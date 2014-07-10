Банга

Гаргждай
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:00
Слиго Роверс
4 : 0
Банга
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:00
1 раунд
Слиго Роверс
4
Банга
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:00
Банга
0 : 0
Слиго Роверс
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:00
1 раунд
Банга
0
Слиго Роверс
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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