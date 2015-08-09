Балингер

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Германия
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Результаты
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Балингер
0(3) : 0(5)
Зандхаузен
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
1 раунд
Балингер
0
Зандхаузен
0
Германия. Кубок , 1 раунд
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